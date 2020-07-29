29.07.2020 (05:38)

Танкисты ВВО в Забайкалье выполнили упражнения контрольных стрельб штатным снарядом

Танкисты мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, на полигоне Цугол организовали танковые засады с выполнением упражнений контрольных стрельб штатным снарядом. Занятия проходили как в дневное, так и в ночное время суток.

Ранее экипажи танков максимально скрытно выдвинулись на огневые позиции, произвели их инженерное оборудование и маскировку, отработали порядок совершения тактических маневров. При проведении контрольных занятий основной упор был сделан на отработку слаженности экипажей танков и танковых подразделений в целом.

Танкисты выполнили стрельбу из 125-мм пушки танка Т-72Б3 штатным снарядом по появляющимся и движущимся мишеням с ходу на расстоянии до 2 км, а также из крупнокалиберного пулемета «Корд» по низколетящим целям.

Кроме того, на занятиях танкисты осуществили фланговую стрельбу в движении, являющуюся сложным элементом огневой подготовки.

На занятиях по огневой подготовке приняли участие свыше 100 военнослужащих и задействовано порядка 50 единиц вооружения и военной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице