29.07.2020 (05:24)
Серия учений по противовоздушной обороне в течение месяца пройдет в Амурском объединении ВВО
Одновременно на нескольких полигонах в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии стартовал полевой выход подразделений противовоздушной обороны (ПВО) общевойсковой армии Восточного военного округа. В мероприятиях принимают участие более тысячи военнослужащих и задействовано около 250 единиц техники.
Специалисты в течение месяца проведут тренировки и ряд учений, на которых отработают прикрытие войск от современных средств воздушного нападения, включая авиацию, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты. Особое внимание будет уделено освоению опыта современных войн и вооруженных конфликтов.
Кроме задач по воздушной охране войск зенитчики отработают нормативы по совершению маршей, инженерному оборудованию местности, маскировке, топогеодезической привязке, а также отражению нападения диверсионно-разведывательных групп.
В мероприятиях задействованы расчеты различных зенитно-ракетных комплексов ПВО, в частности ЗРК «Оса», «Бук», «Стрела», зенитных самоходных установок «Шилка».