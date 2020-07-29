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29.07.2020 (05:24)

Серия учений по противовоздушной обороне в течение месяца пройдет в Амурском объединении ВВО

Одновременно на нескольких полигонах в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии стартовал полевой выход подразделений противовоздушной обороны (ПВО) общевойсковой армии Восточного военного округа. В мероприятиях принимают участие более тысячи военнослужащих и задействовано около 250 единиц техники.

Специалисты в течение месяца проведут тренировки и ряд учений, на которых отработают прикрытие войск от современных средств воздушного нападения, включая авиацию, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты. Особое внимание будет уделено освоению опыта современных войн и вооруженных конфликтов.

Кроме задач по воздушной охране войск зенитчики отработают нормативы по совершению маршей, инженерному оборудованию местности, маскировке, топогеодезической привязке, а также отражению нападения диверсионно-разведывательных групп.

В мероприятиях задействованы расчеты различных зенитно-ракетных комплексов ПВО, в частности ЗРК «Оса», «Бук», «Стрела», зенитных самоходных установок «Шилка».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ПВО , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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