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29.07.2020 (05:04)

Более тысячи военнослужащих Бурятии прошли противопожарной подготовку

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, принимаются комплексные меры в особый пожароопасный период. Мероприятия включают в себя проверку готовности пожарных водоемов, систем подачи воды и комплектности пожарных щитов, оборудование противопожарных рвов и минерализованных полос вокруг военных объектов и воинских частей.

Пожарные команды и расчеты находятся в состоянии к готовности немедленному применению, в том числе при необходимости к оказанию помощи местному населению. С личным составом сводных подразделений регулярно проводятся  тренировки по действиям при локализации и тушении пожаров.

Всего в состав сводных противопожарных подразделений входит около
1 тысячи военнослужащих и до 50 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе и тяжелая гусеничная техника.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Пожарная безопасность
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