29.07.2020 (05:04)
Более тысячи военнослужащих Бурятии прошли противопожарной подготовку
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, принимаются комплексные меры в особый пожароопасный период. Мероприятия включают в себя проверку готовности пожарных водоемов, систем подачи воды и комплектности пожарных щитов, оборудование противопожарных рвов и минерализованных полос вокруг военных объектов и воинских частей.
Пожарные команды и расчеты находятся в состоянии к готовности немедленному применению, в том числе при необходимости к оказанию помощи местному населению. С личным составом сводных подразделений регулярно проводятся тренировки по действиям при локализации и тушении пожаров.
Всего в состав сводных противопожарных подразделений входит около
1 тысячи военнослужащих и до 50 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе и тяжелая гусеничная техника.