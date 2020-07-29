29.07.2020 (04:49)

В День тыла ВС РФ жители и гости Белогорска увидят реконструкцию боя Великой Отечественной войны

В День тыла Вооруженных Сил России, празднование которого состоится 1 августа, военнослужащие соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа и активисты одной из региональных общественных организаций проведут реконструкцию боя Великой Отечественной войны. Мероприятие состоится на открытой площадке стадиона Дома офицеров Белогорского гарнизона Амурской области в 11:00 по местному времени.

В основе реконструкции будет показан бой подразделения тыла Красной Армии с фашистами, напавшим с целью срыва материального обеспечения передовых частей.

Мероприятие посвящено 75-летию Великой Победы, а также 320-летию создания частей тыла Вооруженных Сил. Оно призвано показать будни частей тыла в военные годы, опасность при выполнении задач обеспечения.

После проведения реконструкции можно будет сфотографироваться с охолощенным оружием и техникой времен Великой Отечественной войны, среди которой винтовки Мосина, пистолет-пулемет Шпагина, автомобиль ГАЗ-67, мобильная полевая кухня и другие подлинные предметы военного времени.

Кроме проведения реконструкции на стадионе состоится праздничный концерт воинского коллектива соединения МТО, посвященный Дню образования войск тыла. На мероприятии будет уделено повышенное внимание соблюдению санитарных мер сохранения здоровья.

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