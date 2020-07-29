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29.07.2020 (04:47)

В Амурском объединении ВВО проверена готовность спасательных противопаводковых сил

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, проведены внезапные проверки готовности противопаводковых отрядов. Тренировки проведены в связи с ухудшением паводковой обстановки в отдельных районах Приамурья.

Сводные подразделения были подняты по тревоге и выведены в назначенные районы. Инженеры провели разведку близлежащих дорог и мостов с обозначением мероприятий по предотвращению их затопления. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты взяли пробы воды и проверили ее на наличие опасных химических веществ.

Также,  проведены другие практические тренировки по предназначению. Все проверяемые подразделения уложились в определенные нормативы и выполнили поставленные задачи.

В настоящее время в объединении в составе нештатных противопаводковых групп находится более 400 военнослужащих и около 50 единиц техники. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Восточный военный округ , Инженерные войска , Паводки
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