29.07.2020 (04:44)

Учения с военными связистами ВВО стартовали в пяти регионах на востоке России

На общевойсковых полигонах Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Приморском краях, Приамурье, острове Сахалин, началась серия тактико-специальных учений с соединениями и воинскими частями связи. На полигоны вышло свыше 3 тыс. военнослужащих и около 500 единиц техники связи.

В ходе ТСУ, которые будут проводиться и днем и ночью, связисты отработают развертывание полевых подвижных пунктов управления, обеспечат бесперебойной и непрерывной связью войска в различных условиях обстановки. Основное внимание будет уделено вождению боевых машин и специальной техники. Молодым водителям в составе колонн техники связи предстоит преодолеть расстояние более 70 км по автодорогам общего пользования и пересеченной местности.

Кроме того, военные связисты в полевых условиях отработают нормативы по специальной, тактико-специальной, технической и инженерной подготовке в условиях сложной радиоэлектронной обстановки и воздействия условного противника.

В ходе мероприятий военным связистам предстоит развернуть узлы связи подвижных пунктов управления привлекаемых войск и обеспечить устойчивое, непрерывное, оперативное и скрытное управление соединениями и воинскими частями в реальном времени.

Учения войск связи ВВО в Приморье завершится проверкой их готовности к участию в двухсторонних тактических учениях, проводимых под руководством командующего Приморским общевойсковым объединением.

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