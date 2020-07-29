29.07.2020 (04:36)

Спецназ ВВО на бронеавтомобилях «Тигр-М» захватил автомобиль и уничтожил лагерь условного противника на учении Бурятии

Подразделение специального назначения общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, провели тактико-специальное учение с применением новейших бронированных автомобилей «Тигр-М».

Военнослужащие отработали порядок захвата автомобиля условного противника в степи, провели поисковые действия с использованием комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и беспилотных летательных аппаратов. Обнаружив лагерь условного противника, военнослужащие окружили и уничтожили его с применением стрелкового оружия.

Для подготовки военнослужащих к действиям в условиях стрессовых ситуаций использовались подрывные заряды, сигнальные ракеты и холостые патроны к стрелковому оружию.

Специальные занятия проводились в очень жарких климатических условиях. Температура воздуха в районе выполнения задачи составила + 35 градусов. Особенностью выполнения задач стало отсутствие ориентиров в степной местности.

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