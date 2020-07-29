29.07.2020 (04:21)

В армейском корпусе ВВО на Сахалине и Курильских островах начались боевые стрельбы гранатометчиков

На общевойсковом полигоне Успеновский начались учебные сборы с гранатометчиками армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на Сахалине и Курильских островах. В течение трех недель военнослужащим под руководством опытных инструкторов предстоит совершенствовать практические навыки по поражению мишеней, имитирующих боевую технику и живую силу условного противника.

В ходе теоретических и практических занятий военнослужащие изучат устройство и боевые возможности ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В и автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя», типы применяемых боеприпасов, тактику действий на поле боя, способы определения наиболее важных и опасных целей, а также наиболее уязвимые места бронетехники условного противника.

Гранатометчикам армейского корпуса предстоит выполнить боевые стрельбы как в светлое, так и в тёмное время суток. Особое внимание при проведении занятий по боевой подготовке будет уделено поражению мишеней на максимальных дистанциях.

Также в ходе сборов военнослужащие сдадут зачёты по маскировке, классификации целей и корректировке огня, покажут уровень владения приборами наблюдения и прицеливания для определения расстояния до цели.

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