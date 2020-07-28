28.07.2020 (21:19)

В Главном храме Вооруженных Сил прошло богослужение, посвященное Крещению Руси

28 июня в память о святом равноапостольном князе Владимире Красное Солнышко празднуется день Крещения Руси. В этот день, но по старому стилю 15 июля 1015 года, его не стало.

Сегодня в Главном храме Вооруженных Сил России прошло торжественное богослужение, которое в полдень завершилось колокольным звоном.

Крещение – одно из семи Таинств Православной Церкви, и первое, с которым встречается любой человек, готовый стать христианином. Со дня открытия в баптистерии Главного храма Вооруженных Сил России крестили 38 детей.

Справочно:

О христианстве князю Владимиру рассказала бабушка, Великая княгиня Ольга, которая первой на Руси крестилась в Константинополе и донесла Благую весть до берегов Днепра. Владимир вырос и принял святое Крещение. Случилось это в городе Корсунь, ныне – территория Севастополя, в 988 году.

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