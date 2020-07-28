28.07.2020 (19:28)

На форуме «Армия-2020» обсудят перспективы развития комплексов с беспилотными летательными аппаратами в интересах ВМФ России

В ходе международного военно-технического форума «Армия-2020» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» пройдет обсуждение перспектив развития комплексов с беспилотными летательными аппаратами, предназначенных для решения задач в интересах Военно-Морского Флота. Организатор круглого стола – Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова».

В обсуждении примут участие специалисты Главного командования ВМФ, научно-исследовательских и образовательных организаций Минобороны России, представители органов военного управления и предприятий промышленности. Участники мероприятия обсудят требования к комплексам с беспилотными летательными аппаратами военно-морского назначения, решаемые задачи и особенности их применения, проведут детальный анализ научно-технического задела предприятий оборонно-промышленного комплекса и существующих разработок.

Как отметили организаторы дискуссии, планируется то, что круглый стол станет площадкой, где будут определены основные направлениям развития и применения беспилотных летательных аппаратов для ВМФ России, а также выработаны предложения по взаимодействию с заинтересованными организациями и предприятиями промышленности по их совместной разработке.

Справочно :

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 23 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

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