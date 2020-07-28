28.07.2020 (19:20)

Ударный батальон общевойсковой армии ЗВО остановил условного противника на учении в Воронежской области

Военнослужащие ударного батальона мотострелкового полка гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа завершили тактическое учение на военном полигоне Криница в Воронежской области. Мотострелковые подразделения, снайперы и танкисты полка совершили многокилометровые марш на незнакомый военный полигон для проверки боевой готовности и слаженности действий разнородной группировки войск.

Подразделения мотострелкового полка выполнили комплекс мер по блокированию неприятеля на выгодном рубеже, а также огнем из 125-мм орудий танков Т-72БА и боевых машин пехоты БМП-2 уничтожили опорные пункты «противника». Рейдовые действия мотострелкового батальона при поддержке танковой роты и артиллерийских батарей «Мста-Б», РСЗО «Град», минометов «Сани» были положительно оценены комиссией Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе учения военнослужащие отработали организацию системы управления войсками с помощью единой системы тактического звена, а также нестандартные решения задач для блокирования нападения «противника».

Всего к проверке от полка привлечено около 500 военнослужащих и свыше 120 единиц бронетехники.

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