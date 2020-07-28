28.07.2020 (18:38)

Чемпион России Алексей Мазур займется тренировкой кандидатов на военную службу по контракту в Санкт-Петербурге

Чемпион России Алексей Мазур проведет в Санкт-Петербурге открытую тренировку для кандидатов на военную службу по контракту, проходящих проверочные мероприятия в Санкт-Петербургском пункте отбора Западного военного округа.

Акция «Тренировка с Чемпионом» состоится 30 июля в 10:30 на открытом воздухе в Пионерском сквере Санкт-Петербурга, сбор участников у пункта отбора на военную службу по контракту. Помимо кандидатов, приглашаются все желающие, а также поклонники спорта и бокса. Алексей проведет тренировку, поделится секретами мастерства, методическими особенностями спортивных занятий, а также напутствует кандидатов на военную службу на успешную сдачу экзамена по физической подготовке.

Тренировка пройдёт в соответствии с противоэпидемическими рекомендациями, социальным дистанцированием и зонированием пространства.

Мастер спорта Российской Федерации международного класса, член сборной страны по боксу Алексей Мазур - Чемпион России 2018 года, участник Европейских игр 2019 года, бронзовый призёр VII Всемирных военных игр в Китае, Чемпион России 2018 года, бронзовый призёр Чемпионатов России 2015 и 2017гг., победитель турниров Gee Bee International, Strandja International, Tammer Tournament, Кубка Губернатора Санкт-Петербурга 2013, 2014, 2017 г., двукратный финалист Кубка Мира среди нефтяных стран, Вице-чемпион России 2019 года в Самаре.

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