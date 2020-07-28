28.07.2020 (17:50)
Поисковики передали артефакты времен Великой Отечественной войны музею ракетной бригады общевойсковой армии ЗВО в Ленобласти
На территории ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, состоялась торжественная церемония передачи артефактов обороны Лужского рубежа в ходе Великой Отечественной войны, найденных при раскопках, проведенных поисковыми отрядами из Санкт-Петербурга и военнослужащими.
Экспонаты были сформированы в инсталляцию, выполненную в виде участка земли, на котором расположились фрагменты пистолета-пулемета системы Шпагина, малая саперная лопата, стальная солдатская фляга и металлический котелок.
Основой экспозиция является земля, поднятая поисковиками и военнослужащими в ходе раскопок, проводимых на территории Лужского района Ленинградской области в местах ожесточенных оборонительных боев.
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО традиционно оказывают помощь поисковикам в проведении работ, инженерной разведке местности, обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, материально-техническом обеспечении поисковой деятельности.
Благодаря совместной работе за последние годы удалось обнаружить около 10 захоронений и установить личности более 200 советских воинов, павших в боях Великой Отечественной и Советско-финляндской войн.
Справочно:
Лужский оборонительный рубеж — система советских укреплений, построенная в июне–августе 1941 года на территории Ленинградской области с целью не допустить прорыва войск немецкой группы армий «Север». Несмотря на превосходящие силы противника, советские войска более месяца сдерживали на рубеже наступление немецких частей, что позволило значительно укрепить оборону Ленинграда.