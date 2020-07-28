28.07.2020 (17:35)

Атомный подводный ракетный крейсер «Орёл» и БДК «Пётр Моргунов» покинули Кронштадтский рейд после участия в Главном военно-морском параде

Атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) «Орёл» и большой десантный корабль (БДК) «Пётр Моргунов», принимавшие участие в статическом показе Главного военно-морского парада, покинули Кронштадтский рейд и взяли курс к местам постоянного базирования.

АПРК «Орёл» и БДК «Пётр Моргунов» были установлены в назначенных точках статической парадной линии Большого Кронштадтского рейда при помощи швартовых бочек, которые отвечают всем требованиям, предъявляемым к стоянке кораблей на внутренних рейдах.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов на рабочем совещании в Адмиралтействе, которое было посвящено итогам Главного военно-морского парада, поставил задачу перед экипажами кораблей-участников парада в ходе межфлотских переходов в свои базы максимально эффективно использовать каждую морскую милю для отработки учебных задач совместного маневрирования, противолодочной и противовоздушной обороны, внутрикорабельных тренировок.

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