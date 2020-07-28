Главком ВМФ России поблагодарил сотрудников и руководство Центрального военно-морского музея за реализацию программы мероприятий ко Дню ВМФ

28.07.2020 (17:30)

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поблагодарил сотрудников и руководство Центрального военно-морского музея имени Петра Великого (ЦВММ) за реализованную в День ВМФ и в рамках проведения Главного военно-морского парада широкую программу мероприятий культурно-исторического характера.

ЦВММ в День Военно-Морского Флота традиционно стал одной из основных точек притяжения для всех любителей истории отечественного флота и зрителей Главного военно-морского парада.

В залах ЦВММ многочисленные гости музея наряду с экспозицией, посвященной истории и традициям российского Военно-Морского Флота, смогли увидеть и временные выставки, открытые в период строгого карантина и представленные ранее лишь в интернет-пространстве.

К последним относится выставка «Художники на войне», подготовленная специально к юбилею Победы. На выставке экспонируются свыше 100 произведений графики, многие из которых никогда еще не были представлены широкой публике. Графические листы, этюды, документальные источники дают возможность изучить работу художников-фронтовиков, еще раз убедиться, что их художественное наследие одновременно является и документом нелегкой эпохи, и проявлением творческого вдохновения.

Вызвала интерес и открытая две недели назад фотовыставка «Гардемарины, вперед!», подготовленная Музеем истории российского кадетства и рассказывающая об истории кадетских корпусов почти за 320 лет — от «Школы математических и навигацих наук» до наших дней. С ними соседствует экспозиция, приуроченная к 200-летию первой Антарктический экспедиции 1819–1821 годов. Здесь показаны работы художников-маринистов, подлинные предметы участников экспедиции и их дары Морскому музею после окончания плавания, а также модели кораблей «Восток» и «Мирный», штурманские инструменты, карты, редкие книги, памятные медали и уникальные фотографии XX века с участниками последующих отечественных экспедиций в Антарктику.

В День Военно-Морского Флота России в ЦВММ состоялся и традиционный праздничный концерт, но из-за противоэпидемических ограничений он прошел без зрителей, которые, впрочем, могли смотреть его прямую трансляцию на сайте музея.

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