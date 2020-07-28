Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.07.2020 (17:30)

Главком ВМФ России поблагодарил сотрудников и руководство Центрального военно-морского музея за реализацию программы мероприятий ко Дню ВМФ

ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false