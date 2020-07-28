28.07.2020 (17:19)

Тверские юнармейцы посетили музейный комплекс Главного храма Вооруженных Сил

Юнармейцы из отряда «Ястреб» посетили музейный комплекс «Дорога памяти», расположенный на территории Главного храма Вооруженных Сил в Подмосковье. Ребята осмотрели все 35 залов, которые рассказывают о ключевых эпизодах Великой Отечественной войны.

На экскурсию в Московскую область приехали учащиеся тверской школы №38. Первым делом юнармейцы посетили музейный комплекс «Дорога памяти». Его протяженность составляет 1418 метров, что равняется количеству дней Великой Отечественной войны. Экскурсия длилась более двух часов.

«Музей «Дорога памяти» — это то место, где будет интересно и взрослым, и детям. Проект не имеет аналогов в мире. Удивляет та колоссальная работа, которую проделали историки, архитекторы, реконструкторы, сотрудники архива Минобороны и другие специалисты. Здесь все просчитано до мельчайших деталей, экспозиция рассказывает ежедневную историю войны», — отметил начальник Главного штаба Юнармии, летчик-космонавт Герой России Роман Романенко.

В каждом зале музейного комплекса установлены специальные терминалы, позволяющие отыскать информацию про участников Великой Отечественной войны. На данный момент загружено более 30 млн биографий, но база постоянно пополняется. Среди представленных экспонатов — личные вещи красноармейцев, фронтовые письма, газетные публикации, флаги и знамена, а также военные немецкие трофеи.

«Мне понравился зал, где находилась пушка ЗИС-3. Это легендарное орудие, созданное советским конструктором Василием Грабиным. Еще мы увидели снайперскую винтовку Александра Зайцева. Очень интересное место, обязательно посоветую посетить его своим друзьям и близким», — поделился юнармеец Виктор Фомиченко.

В музее есть несколько кинозалов. Во время экскурсии ребята посмотрели документальные фильмы о блокаде Ленинграда и Сталинградской битве. Большой интерес вызвала экспозиция, посвященная культуре в годы Великой Отечественной войны. В частности, школьники увидели советские мультфильмы, которые снимались в те непростые для страны годы.

«Впечатлений очень много, но больше всего запомнился зал «Ленинградский фронт». Там все сделали в зимнем оформлении и даже температуру настроили подходящую. Кроме того, я нашла здесь информацию о своих прабабушке и прадедушке. Перед поездкой сюда не думала, что это настолько потрясающее место», — подчеркнула юнармеец Анастасия Добринская.

После музея ребята посетили Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации. Его построили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами. К примеру, диаметр барабана главного купола — 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны 1945 года. А высота малых куполов — 14 метров 18 сантиметров (1418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов).

В завершение юнармейцы посетили расположенный рядом с храмом музей под открытым небом «Поле Победы». Это имитация поля боя при обороне Москвы в 1941 году. Здесь можно увидеть уничтоженные немецкие танки и самолеты, советские пулеметы, блиндажи и танки Т-32 и КВ-1.

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