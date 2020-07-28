28.07.2020 (17:15)

Сапёры общевойсковой армии ЗВО вывезли 14 найденных боеприпасов в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Военнослужащие инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа по заявкам граждан и местных органов власти вывезли за истекшие сутки 14 боеприпасов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Саперами были обнаружены, обезврежены и вывезены четыре 52-мм минометных мины, пять гранат РГД-33 и 82-мм артиллерийский снаряд в районе Невского пятачка (Кировский район), 120-мм артиллерийский снаряд в дер. Кремино (Гатчинский район), 52-мм минометная мина в лесном массиве дер. Манушкино (Всеволожский район). На стройплощадке в Пушкине (Санкт-Петербург) были обнаружены и вывезены 52-мм минометная мина, граната Ф-1.

Все обнаруженные боеприпасы были в состоянии сильной коррозии, они вывезены на спецтранспорте на полигон для дальнейшего уничтожения.

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