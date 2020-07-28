28.07.2020 (17:12)

Мотострелки ЮВО применили квадрокоптеры для разведки маршрута движения механизированных колонн

Батальонная тактическая группа мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированного в Северной Осетии, применила квадрокоптеры для разведки маршрута в ходе марша в район сосредоточения.

В рамках двустороннего батальонного тактического учения механизированная колонна мотострелков совершила марш на горный полигон Тарское. В целях своевременного выявления огневых засад и диверсионных групп условного противника на сложном рельефе горно-лесистой местности командир батальона применил беспилотные летательные аппараты. Контроль обстановки с воздуха был организован в процессе движения подразделений в район боевого применения. Также безопасность маршрута выдвижения обеспечили приданные батальону подразделения разведки, радиационной, химической и биологической защиты и саперы.

Ранее сообщалось о начале проведения двусторонних батальонных тактических учений одновременно на территории пяти регионов Северного Кавказа и Закавказья — в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии. К учениям привлечены более 5 тыс. военнослужащих, задействовано около 800 единиц вооружения и военной техники.

Всего в летнем периоде обучения в войсках ЮВО спланировано проведение свыше 20 двусторонних батальонных тактических и более 10 специальных учений.

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