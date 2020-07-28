28.07.2020 (17:11)

Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й армии ЮВО в Дагестане подняты по тревоге для участия в двустороннем батальонном тактическом учении

Мотострелковое соединение 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) поднято по сигналу учебной тревоги в связи с проведением двустороннего батальонного тактического учения.

Подразделения различных родов войск из состава двух батальонных тактических групп соединения получили оружие, боеприпасы и на штатной боевой технике выдвинулись в районы сосредоточения.

На общевойсковом горном полигоне Дальний батальонные тактические группы выполнят учебно-боевые задачи, действуя с противоположных сторон.

«Основная цель учения каждого из двух батальонов — добиться победы над соперником, применив современные тактические приемы, смекалку и неожиданные способы обмана противника», — определил задачу командирам подразделений командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

Все решения командиров батальонов оценивают посредники из числа офицеров управления вышестоящего штаба объединения. Трансляция практических действий с учебных полей организована в режиме реального времени непосредственно в региональный центр управления ЮВО.

Ранее сообщалось о начале проведения двусторонних батальонных тактических учений одновременно на территории пяти регионов Северного Кавказа и Закавказья — в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии. К учениям привлечены более 5 тыс. военнослужащих, задействовано около 800 единиц вооружения и военной техники.

Всего в летнем периоде обучения в войсках ЮВО спланировано проведение свыше 20 двусторонних батальонных тактических и более 10 специальных учений.

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