Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.07.2020 (17:11)

Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й армии ЮВО в Дагестане подняты по тревоге для участия в двустороннем батальонном тактическом учении

Мотострелковое соединение 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) поднято по сигналу учебной тревоги в связи с проведением двустороннего батальонного тактического учения.

Подразделения различных родов войск из состава двух батальонных тактических групп соединения получили оружие, боеприпасы и на штатной боевой технике выдвинулись в районы сосредоточения.

На общевойсковом горном полигоне Дальний батальонные тактические группы выполнят учебно-боевые задачи, действуя с противоположных сторон.

«Основная цель учения каждого из двух батальонов — добиться победы над соперником, применив современные тактические приемы, смекалку и неожиданные способы обмана противника», — определил задачу командирам подразделений командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

Все решения командиров батальонов оценивают посредники из числа офицеров управления вышестоящего штаба объединения. Трансляция практических действий с учебных полей организована в режиме реального времени непосредственно в региональный центр управления ЮВО.

Ранее сообщалось о начале проведения двусторонних батальонных тактических учений одновременно на территории пяти регионов Северного Кавказа и Закавказья — в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии. К учениям привлечены более 5 тыс. военнослужащих, задействовано около 800 единиц вооружения и военной техники.

Всего в летнем периоде обучения в войсках ЮВО спланировано проведение свыше 20 двусторонних батальонных тактических и более 10 специальных учений.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Снайперы и мотострелки ЦВО во время учения в Сибири «зачистили» населенный пункт от условного противника
Два мотострелковых соединения ЦВО в Поволжье подняты по тревоге в рамках двустороннего учения
С экипажем фрегата «Адмирал Макаров» Черноморского флота проведено учение по противовоздушной обороне в Средиземном море
На Кубани специалисты радиоэлектронной борьбы ЮВО нарушили частоты переговоров условного противника с помощью комплексов «Леер-3»

Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false