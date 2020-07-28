Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.07.2020 (16:50)

Главком ВМФ России совершил рабочую поездку в Северодвинск

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов совершил плановую рабочую поездку в Северодвинск.

В ходе рабочей поездки главком проверил ход строительства и испытаний атомных подводных лодок на предприятии «Севмаш».

Также на «Севмаше» адмирал Николай Евменов провел рабочее совещание по вопросам атомного подводного кораблестроения. В совещании приняли участие представители руководства Объединенной судостроительной корпорации, завода, проектно-конструкторских организаций.

«В важнейшем сегменте атомного подводного кораблестроения налажен высокий уровень взаимодействия между заказчиком и изготовителями. Это касается и проектирования, и процесса строительства, а также испытаний многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок», - сообщил адмирал Николай Евменов по итогам совещания.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военно-Морской Флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false