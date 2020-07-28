28.07.2020 (17:01)

В Ленинградской области танкисты общевойсковой армии ЗВО применили управляемые ракеты для поражения бронетехники «противника»

Военнослужащие танкового батальона Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, приступили к выполнению упражнений стрельб управляемыми снарядами из вооружения танка Т-72Б3.

В ходе совершенствования огневой подготовки военнослужащие ведут огонь из орудий боевых машин с места и в движении, уничтожают статичные и подвижные мишени, имитирующие бронетехнику противника, а также воздушные цели из крупнокалиберных пулеметов «Корд».

Нанесение огневого поражения условному врагу осуществляется 125-мм осколочно-фугасными снарядами и противотанковыми управляемыми ракетами ПТУР. Максимальная дальность до уничтожаемых целей составляет более 3 километров. Кроме того, экипажи выполняют упражнения не только в дневное время, но и ночью, используя современные прицелы «Сосна-У» и танковые приборы ночного видения.

В период подготовки к занятиям личный состав батальона успешно изучил тактико-технические характеристики и порядок загрузки управляемых снарядов, основы и правила ведения огня по целям, расположенным на предельной дальности. Выполнил упражнения подготовительных стрельб с использованием 14,5 мм вкладного ствола, имитирующий выстрел из штатного орудия танка.

Наряду с наводчиками-операторами танковых экипажей, в выполнении упражнений стрельб управляемыми снарядами примут участие офицеры - выпускники военных училищ 2020 года. В проведении занятий задействовано около 30 единиц военной техники.

На современных боевых танках Т-72Б3 установлен комплекс управляемого вооружения «Рефлекс-М». Высокая помехозащищенность системы управления ракетой, рациональная конструкция выстрела раздельного заряжания и самой управляемой ракеты обеспечивают ведение эффективной стрельбы из гладкоствольных орудий семейства 2А46М, с места, с коротких остановок и при движении со скоростью до 30 км/час включительно, днем и ночью.

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