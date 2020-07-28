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28.07.2020 (16:57)

В Приднестровье состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню миротворца

В Тирасполе отметили 28-ю годовщину ввода миротворческих сил Российской Федерации в Приднестровский регион.

Торжественные мероприятия начались с митинга, в котором приняли участие командование российского воинского контингента миротворческих сил, руководители силовых ведомств региона, а также общественные организации и местные жители.

По завершении мероприятия российские военнослужащие возложили цветы к арке «Блаженны миротворцы» и памятнику «Миротворец».

Пресс-служба Западного военного округа
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В городе Бендеры состоялся митинг, посвященный Дню миротворца в Приднестровье

Метки:
Западный военный округ , Праздники , Приднестровье , Военная база
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