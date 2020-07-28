28.07.2020 (16:53)

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота отработал задачи противодиверсионной обороны в Баренцевом море

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева приступил к отработке поставленных задач в Баренцевом море.

В составе отряда действуют большой противолодочный корабль «Североморск», с которого осуществляется управление силами, большие десантные корабли «Кондопога» и «Александр Отраковский», морской тральщик «Владимир Гуманенко», спасательное буксирное судно «Памир», ледокол «Илья Муромец», танкер «Сергей Осипов» и килекторное судно КИЛ-143. Сегодня во время стоянки на незащищённом рейде в районе острова Кильдин в Баренцевом море экипажи кораблей отработали мероприятия противоподводно-диверсионной обороны и выполнили практическое гранатометание.

После съемки с якоря участники отряда приступили к отработке маневрирования в различных вариантах походного ордера, провели учение по связи. В течение дня моряки отработают совместные задачи с палубной авиацией. Во время выхода в море экипажи кораблей также проведут учение по обороне отряда от атаки средств воздушного нападения условного противника.

После отработки слаживания в море корабли и суда вернутся в свои базы для завершения подготовки к выполнению задач очередного, девятого, арктического похода по Северному морскому пути.

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