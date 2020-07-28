28.07.2020 (15:58)
Танкисты ЗВО на полигоне в Подмосковье выполнили боевые стрельбы из вооружения новейших танков Т-90М «Прорыв»
Танковые подразделения Таманской мотострелковой дивизии Западного военного округа (ЗВО) выполнили боевые стрельбы на полигоне в Московской области, применив комплекс вооружения новейших танков Т-90М «Прорыв».
В ходе стрельб танкисты в дневное и ночное время отработали поражение на различных дистанциях мишеней, имитирующих бронетехнику и летательные аппараты противника. Кроме того, механики-водители на танкодроме выполнили преодоление препятствий, погрузку на железнодорожные платформы, нормативы по техническому обслуживанию боевых машин.
Справочно:
Танк Т-90М «Прорыв» является глубокой модернизации танков типа Т-90 с повышением их боевых и эксплуатационных характеристик, оснащён новым боевым башенным модулем, высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем и климат-контролем.