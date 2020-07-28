28.07.2020 (15:38)

В Западном военном округе подведены итоги окружного этапа конкурса военных музеев

В Западном военном округе (ЗВО) подведены итоги окружного этапа конкурса военных музеев, победители представят ЗВО на всеармейском смотре в Москве.

«В конкурсе принимали участие более 100 музеев, исторических залов, комнат и кают боевой славы соединений и воинских частей Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО, дислоцированных в 26 регионах страны. Комиссия в ходе онлайн-конкурса оценивала экспозиции, полноту, качество, научность проработки исторических тем», — сообщил начальник отделения (военно-политической пропаганды, агитации и культурно-досуговой работы) военно-политического управления ЗВО майор Кирилл Егоров.

В номинации «Лучший штатный музей» победили музей истории войск ЗВО, расположенный в окружном Доме офицеров в Санкт-Петербурге, и музей 11-й армии в Доме офицеров Балтийского флота (Калининград). Лучшими военными музеями признаны музеи Таманской мотострелковой дивизии и гвардейской общевойсковой армии (Воронеж), лучшие комнаты (каюты) боевой славы расположены в отдельном мотострелковом полку Балтийского флота и ракетной бригаде (Ивановская область). Лучшая экспозиция, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, была подготовлена в гвардейской танковой армии (Московская область). Лучшими реализованными музейными проектами, созданными за минувший год, стали музеи в отдельной инженерной бригаде (Московская область) и в мотострелковой дивизии.

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