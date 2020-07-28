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28.07.2020 (15:35)

Корабли Балтийского флота, принимавшие участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, взяли курс на Балтийск

Сегодня ряд кораблей Балтийского флота после участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню ВМФ России, вышли в море для совершения межбазового перехода в пункт постоянного базирования – порт Балтийск в Калининградской области.

В ходе межбазового перехода экипажам больших десантных кораблей «Королев» и «Минск», корветам «Стойкий» и «Бойкий» предстоит отработать маневренные элементы – прохождение кораблем узкости, провести учения по борьбе за живучесть кораблей на ходу, тренировки по связи и постановке радиоэлектронных помех, а также организации противовоздушной и противолодочной обороны.

Чуть позже для совершения перехода в Балтийск выйдут малые ракетные корабли и катера, морские тральщики, а также другие корабли и суда обеспечения.

В минувшее воскресенье корабли Балтийской и Ленинградской военно-морских баз Балтийского флота приняли участие в Главном военно-морском параде и водноспортивном празднике, которые проходили в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Всего в праздновании Дня ВМФ в этих городах было задействовано более 40 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота, большая часть которых прибыли в Северную столицу из Балтийска.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Военные парады , Главный военно-морской парад
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