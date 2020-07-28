28.07.2020 (15:03)

В городе Бендеры состоялся митинг, посвященный Дню миротворца в Приднестровье

В военном городке г. Бендеры в Приднестровье состоялся митинг, посвященный 28-й годовщине ввода в регион миротворческих сил Российской Федерации.

Поздравить российских миротворцев прибыли лица из числа руководства региона, представители Объединённой контрольной комиссии (ОКК — орган управления миротворческой операцией в Приднестровье) и другие почетные гости.

В ходе оглашения праздничного приказа российским военнослужащим, входящим в состав совместных миротворческих сил, вручили благодарности, грамоты, медали, а также подарки с символикой Министерства обороны Российской Федерации и подарки бытового назначения.

В завершение мероприятия миротворцы прошлись торжественным маршем перед трибуной с гостями.

Миротворческая операция Российской Федерации в Приднестровье является одной из самых успешных в мире. Больше чем за четверть века здесь не погиб в результате боевых действий ни один военнослужащий или мирный житель.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице