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28.07.2020 (14:47)

Тактическое учение дивизии ПВО стартовало в Центральном военном округе

Дивизия противовоздушной обороны ЦВО, дислоцированная в двух регионах Поволжья, поднята по тревоге в рамках стартовавшего сегодня тактического учения.

Два полка, на вооружении которых стоят ЗРК С-400 и С-300, приведены в боевую готовность. В настоящий время в соединениях отработаны мероприятия по приведению в боевую готовность «ПОЛНАЯ», далее военнослужащим предстоит совершить марш в новые позиционные районы, провести инженерную разведку местности, отработать нормативы по развертыванию зенитных ракетных систем и заступить на боевое дежурство по охране воздушного пространства в зоне ответственности.

В учении, которое завершится в середине сентября, принимают участие более 500 человек и задействовано около 100 единиц техники. На третьем этапе маневров зенитчики выполнят боевую стрельбу на полигоне в Астраханской области по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ПВО , Центральный военный округ
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