28.07.2020 (14:46)

Снайперы и мотострелки ЦВО во время учения в Сибири «зачистили» населенный пункт от условного противника

Снайперские пары горного соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) совместно с военнослужащими мотострелковой бригады в ходе выполнения учебно-боевой задачи отработали ведение боя в городских условиях.

По замыслу учения, условный противник захватил населённый пункт, установив огневые точки в зданиях. Перед военнослужащими стояла задача выдвинуться в район проведения операции, оборудовать основную и ложную позиции для ведения огня, чтобы избежать обнаружения.

После выполнения снайперами поставленной задачи по уничтожению условного противника военнослужащие мотострелкового соединения под прикрытием бронеавтомобилей «Тигр» произвели «зачистку» населенного пункта.

Поражение одиночных и групповых целей снайперами производилось из винтовок СВД, СВ-98, ВСС «Винторез».

Кроме того, военнослужащие отработали вопросы по поиску противника, корректировке огня и контрснайперской борьбе в населенном пункте.

К учению, которое проходило на полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва, привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано 20 единиц военной техники.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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