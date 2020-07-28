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28.07.2020 (14:44)

Два мотострелковых соединения ЦВО в Поволжье подняты по тревоге в рамках двустороннего учения

Два мотострелковых соединения Центрального военного округа (ЦВО) в рамках учения подняты по тревоге в Самарской области.

Подразделения приведены в высшие степени боевой готовности, выполнили комплекс мероприятий, включающих в себя подъем по тревоге, получение оружия, боеприпасов и экипировки. Водители на бронетранспортерах БТР-82А, пикапах УАЗ вышли из парка боевых машин и совершили марш в район сосредоточения, где мотострелки отработают задачи маневренной обороны и наступления в ходе двустороннего учения, действуя друг против друга.

В мероприятии боевой подготовки, которое проходит на Рощинском полигоне, принимают участие более 4 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 500 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Центральный военный округ
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