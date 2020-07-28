28.07.2020 (15:30)

Впервые на учении РВСН в Новосибирской области применялась новейшая техника войск РХБ защиты для спецобработки ПГРК «Ярс»

Впервые на учении РВСН в Новосибирской области применялась новейшая спецтехника войск РХБ защиты для проведения полной специальной обработки ПГРК «Ярс».

При совершении марша ПГРК «Ярс» на полевые позиции в Новосибирской области подразделения обеспечения и охраны получили вводную, предусматривающую применение химического оружия.

По замыслу учения, условные диверсанты применили боеприпасы, снаряжённые стойкими отравляющими веществами, на дальних подступах к полевым позициям. Диверсионно-разведывательные группы действовали в лесистом и труднопроходимом районе, где невозможно проложить объездные маршруты для пусковых установок «Ярс».

Военнослужащие РВСН отработали специальную комплексную задачу по отражению нападения ДРГ. Кроме того, были проведены мероприятия по наращиванию охраны и маскировки, а также успешно отработан комплекс технических и тактических вводных.

Подразделения РХБ защиты на разведывательных химических машинах РХМ-6 осуществили забор проб воздуха, грунта, воды и провели оцепление зоны условного радиоактивного заражения, осуществили комплекс практических мероприятия по обеззараживанию местности и дорог.

При выполнении задач по дегазации и специальной обработке, а также по аэрозольной маскировке полевых позиций были использованы авторазливочные станции АРС-14КМ.

Впервые в ходе масштабных учений с широким применением новейшей спецтехники, в том числе РХБ защиты, апробирована машина тепловой обработки УТМ-80М, которая позволила в кратчайшие сроки обработать автономные пусковые установки.

Уникальные машины позволяют проводить полную специальную обработку до десяти единиц крупногабаритной военной техники в час. В ходе мероприятий подразделения РХБ защиты РВСН в Новосибирской области провели специальную обработку более 80 единиц техники, в том числе пусковых установок ПГРК «Ярс».

Машина УТМ-80М разработана в интересах РВСН и предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции крупногабаритных объектов, вооружения и военной техники. Разработанный состав комплекта позволяет выполнять специальную обработку с перемещением площадки оператора над крупногабаритной военной техникой или вдоль обрабатываемого объекта.

Всего в ходе учений подразделения радиационной химической и биологической (РХБ) защиты провели полную специальную обработку свыше 100 единиц техники, включая пусковые установки ПГРК.

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