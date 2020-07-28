28.07.2020 (14:38)
Летный состав соединения Дальней авиации сдал зачеты на классность
В Амурской области в соединении Дальней авиации прошла проверка теоретических знаний летного состава и бортовых специалистов на присвоение квалификационных категорий (разрядов).
Мероприятие проводилось с привлечением Центральной квалификационной комиссии Дальней авиации под руководством полковника Александра Карманова.
В ходе сдачи зачетов комиссией были проверены знания руководящих документов, авиационной техники, а также сданы зачеты по тактической, технической и специальной подготовкам.
Военнослужащие летного состава смогли повысить свой квалификационный разряд в ходе проведения данных испытаний.
Сдача зачетов на квалификационную категорию в авиационном соединении проводится два раза в год в летнем и зимнем периоде обучения.
Новости по теме:
Экипажи оперативно-тактической авиации ЦВО вернулись на аэродром базирования после учения по дозаправке топливом
Метки: