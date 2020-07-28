28.07.2020 (14:38)

Летный состав соединения Дальней авиации сдал зачеты на классность

В Амурской области в соединении Дальней авиации прошла проверка теоретических знаний летного состава и бортовых специалистов на присвоение квалификационных категорий (разрядов).

Мероприятие проводилось с привлечением Центральной квалификационной комиссии Дальней авиации под руководством полковника Александра Карманова.

В ходе сдачи зачетов комиссией были проверены знания руководящих документов, авиационной техники, а также сданы зачеты по тактической, технической и специальной подготовкам.

Военнослужащие летного состава смогли повысить свой квалификационный разряд в ходе проведения данных испытаний.

Сдача зачетов на квалификационную категорию в авиационном соединении проводится два раза в год в летнем и зимнем периоде обучения.

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