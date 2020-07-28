28.07.2020 (14:17)

В армейском корпусе Балтийского флота начались занятия по доподготовке водителей

В танковых, мотострелковых, ракетных и артиллерийских подразделениях армейского корпуса Балтийского флота начались занятия по дополнительной подготовке водителей и механиков-водителей.

Более 500 военнослужащих объединения пройдут подготовку по специальности и выполнят свыше 200 занятий по вождению боевых машин, а также легководолазной подготовке.

Основными критериями правильного выполнения норматива по подводному и надводному вождению боевых машин является соблюдение скоростного режима во время въезда в воду, включение правильной передачи при выезде на берег и поддержание постоянной скорости на плаву.

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