28.07.2020 (14:17)
В армейском корпусе Балтийского флота начались занятия по доподготовке водителей
В танковых, мотострелковых, ракетных и артиллерийских подразделениях армейского корпуса Балтийского флота начались занятия по дополнительной подготовке водителей и механиков-водителей.
Более 500 военнослужащих объединения пройдут подготовку по специальности и выполнят свыше 200 занятий по вождению боевых машин, а также легководолазной подготовке.
Основными критериями правильного выполнения норматива по подводному и надводному вождению боевых машин является соблюдение скоростного режима во время въезда в воду, включение правильной передачи при выезде на берег и поддержание постоянной скорости на плаву.
Новости по теме:
В Калининградском морском канале началось расформирование парадного строя кораблей Балтийского флота после Дня ВМФ
Химики общевойсковой армии ЗВО провели специальную обработку более 40 тыс.кв.м.территории Санкт-Петербурга перед Главным военно-морским парадом
Военнослужащие Балтийского флота отработали противодействие беспилотным летательным аппаратам в Калининградской области
Метки: