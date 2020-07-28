28.07.2020 (14:15)

Подразделения ПВО Балтийского флота отразили авиационный удар условного противника

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Балтийского флота отработали комплекс учебных задач по отражению авиационного удара условного противника.

В рамках тактического учения боевые расчеты одного из полков ПВО Балтийского флота совершили марш в назначенный район. В ходе движения на колонну была совершена попытка нападения. Боевое охранение с помощью штатного вооружения отразило атаку диверсионно-разведывательной группы условного противника. Затем военнослужащие выполнили инженерную разведку местности и сдали норматив по оперативному развертыванию зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в боевой порядок в районе прикрытия с целью обнаружения и уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Во время учения с помощью средств радиоэлектронной борьбы была осложнена помеховая обстановка, поэтому действия расчетов ПВО были максимально приближены к боевым. В ходе учения зенитчики выполнили электронные пуски ракет по воздушным целям и отработали нормативы по перезарядке ЗРС С-400.

Задачи по прикрытию позиций ЗРС обеспечили боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» соединения ПВО Балтийского флота. Воздушная обстановка в районе прикрытия была осложнена имитацией налетов авиации условного противника, действующей во всем диапазоне высот и скоростей.

Справочно:

ЗРС С-400 «Триумф» предназначена для высокоэффективной защиты важнейших административных, экономических и военных объектов от ударов авиации, стратегических крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

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