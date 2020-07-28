28.07.2020 (14:12)

Танковые полки ЦВО на Урале подняты по тревоге в рамках учений

Танковые полки Центрального военного округа (ЦВО) подняты по тревоге в рамках стартовавших двусторонних учений на Урале.

В практических действиях, которые проходят на полигонах в Свердловской и Челябинской областях, участвуют полки танковой дивизии ЦВО, задействовано свыше 1 тыс. военнослужащих и около 200 единиц техники, в том числе танки Т-72Б3М и бронетранспортеры БТР-82А.

По замыслу учения, командиры полков состязаются в нестандартных приемах боя, действуя друг против друга. Военнослужащие отрабатывают ведение маневренной обороны и наступления, действуя друг против друга. Особое внимание уделено отработке танковых засад и созданию огневых мешков для передовых сил условного противника.

Учения продлятся до конца недели. Завершающим этапом станут боевые стрельбы, в ходе которых военнослужащие отработают поражение целей на дистанциях от 600 до 2,5 тыс. метров из вооружения бронетранспортеров, танков, а также из стрелкового оружия.

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