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28.07.2020 (14:10)

В Кузбассе началось масштабное специальное учение по организации всестороннего обеспечения различных родов войск

На полигоне Юргинский в Кемеровской области началось масштабное специальное учение по организации всестороннего обеспечения различных родов войск, в котором принимают участие более 2 тыс. военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО).

В мероприятии задействованы подразделения связи, радиационной, химической и биологической защиты, инженерные, разведывательные подразделения, а также подразделения радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения и другие.

В ходе учения, которое проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина, будут отработаны вопросы взаимодействия войск, проверены способности командиров применять грамотные и оперативные решения при внезапных действиях противника.

Специальное учение будет проходить с 27 июля по 6 августа. В мероприятии принимают участие свыше 2 тыс. военнослужащих, задействовано более 200 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Учения
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