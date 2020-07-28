28.07.2020 (13:59)

В Беломорской военно-морской базе прошел учебно-методический сбор с военными дознавателями

В Беломорской военно-морской базе Северного флота прошел учебно-методический сбор с военными дознавателями. В мероприятии приняли участие представители военного суда, военной прокуратуры, военной полиции Северодвинского гарнизона, военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по гарнизону Северодвинск.

Открыл сбор заместитель командира Беломорской военно-морской базы по военно-политической работе капитан 1 ранга Станислав Руссиян, который довёл до аудитории состояние правопорядка и воинской дисциплины в объединении, а также о информацию соблюдении правил взаимоотношений между военнослужащими.

Председатель военного суда Северодвинского гарнизона Александр Загорский довёл до участников мероприятия порядок взаимодействия командования воинских частей с военным судом.

С докладом о совершенствовании деятельности органов дознания в Вооружённых Силах Российской Федерации выступил военный прокурор Северодвинского гарнизона полковник юстиции Даниил Луговцов. В своей речи он кратко довёл требования руководящих документов о деятельности органов дознания в воинских частях, их правах и обязанностях, а также обратил внимание на профилактику инфекционных заболеваний и соблюдение военнослужащими санитарных правил и норм.

Представитель военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по гарнизону Северодвинск старший лейтенант юстиции Михаил Макулов довёл до участников сбора обязанности дознавателей, объяснил порядок и очерёдность проведения следственных действий.

О порядке действий дознавателя на месте происшествия рассказал представитель военной комендатуры Северодвинского гарнизона капитан Артём Слабухо, а начальник службы войск и безопасности военной службы Беломорской военно-морской базы капитан 3 ранга Руслан Зайнутдинов довёл до аудитории порядок проведения расследования при получении травмы военнослужащим и оформления страховых случаев.

По окончании мероприятия представители военных правоохранительных органов ответили на вопросы военнослужащих.

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