28.07.2020 (13:00)

В Ивановской области началось учение РВСН

В Ивановской области началось учение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). В ходе маневров автономные пусковые установки мобильных ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования.

Военнослужащие отработали вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершение маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

Колонна ПГРК «Ярс» во время совершения марша преодолела условно зараженный участок местности. По замыслу учения, «диверсанты» использовали отравляющие вещества на дальних подступах к полевым позициям.

После вывода техники из зоны радиоактивного заражения подразделения радиационной, химической, биологической защиты провели полную специальную обработку агрегатов ракетного комплекса, в том числе автономных пусковых установок.

В ходе учения был проведен ряд мероприятий по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием новых боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащенных беспилотниками.

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