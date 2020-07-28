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28.07.2020 (11:30)

С экипажем фрегата «Адмирал Макаров» Черноморского флота проведено учение по противовоздушной обороне в Средиземном море

С экипажем фрегата «Адмирал Макаров» Черноморского флота, выполняющего задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, проведено учение по противовоздушной обороне (ПВО) корабля на переходе морем.

По замыслу мероприятия, дежурная смена ПВО фрегата обнаружила самолёт условного противника, приближающийся к кораблю, после чего военнослужащие выполнили действия по отражению средств воздушного нападения.

В ходе учения расчёт корабельного боевого информационного поста обнаружил и классифицировал условную цель, а расчёт ПВО при подходе самолёта «противника» на дистанцию поражения электронными пусками зенитных ракет успешно его уничтожил.

Фрегат «Адмирал Макаров» выполняет задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море с июня 2020 года.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Международная деятельность
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