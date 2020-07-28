28.07.2020 (11:10)

Истребители-перехватчики МиГ-31 ЦВО в рамках учения совершили перелет на оперативный аэродром в Оренбургской области

Более 10 истребителей-перехватчиков МиГ-31 пермского истребительного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) в рамках первого этапа летно-тактического учения совершили перелет с аэродрома базирования на оперативный аэродром в Оренбургской области.

Экипажи МиГ-31 отработали парные взлеты с аэродрома Большое Савино в Пермском крае и менее чем за час преодолели около 1000 километров. Беспосадочный перелет на оперативный аэродром — первый этап летно-тактического учения. На заключительном этапе экипажи выполнят учебно-боевые задачи с применением авиационных средств поражения.

Всего в учении задействовано более 10 истребителей-перехватчиков МиГ-31 пермского авиационного полка ЦВО, привлечены свыше 300 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управления полетами.

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