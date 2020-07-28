28.07.2020 (10:59)

Команда ВДВ лидирует после пяти специальных задач на конкурсе «Эльбрусское кольцо-2020» в Кабардино-Балкарии

Команда Воздушно-десантных войск (ВДВ) лидирует после пяти специальных задач на всероссийском этапе конкурса «Эльбрусское кольцо-2020», который проходит на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» в Кабардино-Балкарии.

По итогам первого этапа соревнований в общем зачете победила команда ВДВ, набравшая 4209 очков. На втором месте идет Восточный военный округ (3848 очков), на третьем – Южный военный округ (3805 очков).

На первом этапе соревнований военнослужащие проявили свои навыки в индивидуальном лазанье на искусственном рельефе, ориентировании в горной местности, затем участники вновь покоряли скалодром, только на этот раз в связках.

Одним из основных экзаменов первого этапа конкурса стало прохождение горной полосы препятствий, которая представляла собой спуски и подъёмы по горным склонам, разрушенный мост, переход ручья по выступающим камням, навесную переправу в виде натянутой веревки и др. Затем участники «Эльбрусского кольца» прошли пятую специальную задачу – стрельбу в составе группы. Все преграды военнослужащие преодолевали в обмундировании и со штатным вооружением.

Торжественное закрытие состязаний состоится 4 августа 2020 года.

Справочно:

Организатор конкурса – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Главный судья конкурса – полковник Александр Яковенко – начальник группы – отделения горной подготовки УФПиС ВС РФ. Один из заместителей главного судьи – Иван Душарин – тренер ЦСКА по военно-прикладным видам спорта, вице-президент Федерации альпинизма России.

Всего в «Эльбрусском кольце» задействовано около 150 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности. Всего в программе 15 задач.

В соревнованиях принимают участие команды от всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, а также войск Национальной гвардии Российской Федерации.

Данные состязания проводятся с 2015 года, это шестые соревнования подряд.

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