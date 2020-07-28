28.07.2020 (09:30)

В войсках ЮВО на территории Северного Кавказа и Закавказья начались батальонные тактические учения

Более 5 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) приступили к проведению двусторонних батальонных тактических учений одновременно на территории пяти регионов – в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии.

Батальонные тактические группы мотострелковых, танковых и артиллерийских воинских частей совершили марши комбинированным способом на общевойсковые полигоны, где выполнят учебные задачи с проведением боевых стрельб.

В составе батальонов мотострелковых и артиллерийских соединений также выполняют задачи приданные им подразделения различных родов войск и специальных войск – инженерные, радиационной, химической и биологической защиты, медицинские, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, разведывательные и другие.

Кроме того, огневую поддержку и оперативную доставку личного состава боевых групп тактического воздушного десанта обеспечивают самолеты и вертолеты объединения ВВС и ПВО ЮВО.

На этапах боевой стрельбы задействованы артиллерийские дивизионы и батареи реактивных систем залпового огня «Торнадо», «Град», самоходных установок «Мста-С», «Гвоздика», «Акация». Также в составе разведывательных огневых комплексов задействованы танки Т-72Б3, Т-90 и боевые машины пехоты БМП-3.

«Батальонные тактические учения, а также ряд специальных учений являются основой подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020»», – отметил командующий войсками ЮВО генерал армии А. Дворников.

Он поставил задачу региональному центру управления обеспечить видеоконтроль со всех мест проведения учений в режиме реального времени.

«Видеосигнал должны обеспечивать купольные камеры, установленные на территории общевойсковых полигонов, а также видеокамеры беспилотных летательных аппаратов при совершении подразделениями маршей и в ходе розыгрышей тактических эпизодов», – потребовал командующий.

Всего в летнем периоде обучения в войсках ЮВО спланировано проведение более 20 двусторонних батальонных тактических и более 10 специальных учений.

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