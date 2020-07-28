28.07.2020 (10:57)

Специалисты войск РХБ защиты ЮВО совершили 250-километровый марш на полигон под Волгоградом

Специалисты соединения войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) совершили многокилометровый марш в составе механизированной колонны из Камышина на полигон Прудбой в Волгоградской области в рамках полевого выхода войск РХБ защиты ЮВО.

В ходе марша в район выполнения боевых задач военнослужащие отработали противодействие диверсионно-разведывательным группам и защиту от средств воздушного нападения условного противника.

В течение месяца опытные инструкторы будут проводить для личного состава подразделений тактико-специальные занятия по РХБ разведке, дегазации и дезактивации техники, преодолению зараженных участков местности, постановке подвижных и неподвижных дымовых завес. Также военнослужащие будут учиться противодействовать группам условного противника в условиях применения химического оружия и радиационного заражения местности.

К полевому выходу привлечено более 1 тыс. специалистов войск РХБ защиты ЮВО, задействовано около 200 единиц специальной техники.

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