28.07.2020 (10:55)
Партия беспилотников «Орлан-10» поступила на вооружение мотострелков ЮВО на Ставрополье
Партия комплексов с разведывательными беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) поступила на вооружение общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе.
Три комплекса с БпЛА «Орлан-10» пополнили парк беспилотной авиации мотострелковой бригады в Ставропольском крае. Беспилотники обеспечивают разведку и трансляцию целей для поражения огневыми средствами в ходе учений различного уровня, а также мониторинг мероприятий боевой подготовки.
Комплекс с БпЛА средней дальности «Орлан-10» предназначен для ведения воздушной оптико-электронной разведки, выдачи данных для целеуказания ударным (огневым) средствам, воздушной радиоразведки, блокировки сотовой связи стандарта GSM, искажении навигационного поля GPS. Полезная нагрузка включает сменные модули нагрузки с тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции. Способ старта – с катапульты.