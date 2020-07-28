28.07.2020 (11:20)

На Кубани специалисты радиоэлектронной борьбы ЮВО нарушили частоты переговоров условного противника с помощью комплексов «Леер-3»

На Кубани специалисты войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО) подавили связь условного противника, применив специальные модули нарушения частот комплексов «Леер-3».

В ходе учения на военном полигоне военнослужащие выполнили специальные задачи по развертыванию систем РЭБ, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех системам связи. Расчеты комплексов «Леер-3», в которых используются специальные модули нарушения частот, создали сложную помеховую обстановку и подавили сигналы сотовой связи условного противника.

Также военнослужащие подразделений РЭБ подавили каналы управления и GPS-навигации беспилотных летательных аппаратов условного противника.

Кроме того, специалисты РЭБ, применив комплекс «Борисоглебск-2», прикрыли командный пункт мотострелкового соединения от ударов высокоточными снарядами и ракетами.

К учению привлекались около 300 военнослужащих ЮВО, было задействовано свыше 40 единиц военной и специальной техники.

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