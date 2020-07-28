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28.07.2020 (10:00)

На полигоне ЮВО началась подготовка команды инженеров ВС РФ к международному конкурсу «Инженерная формула»

Команда Межвидового регионального учебного центра (МРУЦ) инженерных войск Вооруженных Сил России приступила к тренировкам на полигоне Волжский в Волгоградской области в рамках подготовки к конкурсу профессионального мастерства «Инженерная формула».

На трассе протяжённостью около 4 км военные инженеры совершенствуют навыки по отрывке котлованов на МДК-3, расчетами инженерной машины разграждения ИМР-3 прокладывают дороги по пересеченной местности, в том числе с разбором лесного завала, а путепрокладчикам БАТ-2 восстанавливают дорогу для прохождения колонны техники. Также экипажи плавающих транспортеров ПТС-2 тренируются в перевозке техники через водную преграду шириной более 100 м.

Иностранные команды инженеров с 13 августа начинают прибытие в Волгоградскую область для участия в конкурсе «Инженерная формула».

Команде ВС РФ предстоит соревноваться с подразделениями инженерных войск Белоруссии и Лаоса. Международный этап конкурса пройдет с 28 августа на базе МРУЦ в городе Волжский Волгоградской области.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Инженерные войска , АрМИ , Инженерная формула
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