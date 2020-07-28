28.07.2020 (10:20)

Высокогорные подразделения приступили к совершению марша вокруг горы Эльбрус в рамках всероссийского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо»

Военнослужащие высокогорных подразделений ВС РФ и Росгвардии приступили к выполнению семи специальных задач и совершению 100-километрового марша вокруг горы Эльбрус (высота 5642 м) в Кабардино-Балкарии в рамках всероссийского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо-2020».

Горные подразделения за 6 суток преодолеют около 100 км горного серпантина с общим перепадом высот около 3,5 км и суммарным набором (потерей) высоты на участках подъёма (спуска) до 12 км.

В ходе второго этапа конкурса команды выполнят специальные задачи «Навесная переправа», «Параллельная переправа через реку», «Преодоление скального участка местности», «Десантирование с совершением марш-броска», «Преодоление ледового участка (подъем)», «Преодоление ледового участка (спуск)», «Транспортировка пострадавшего». Все специальные задачи второго этапа будут выполнятся со штатным оружием и в полной экипировке, вес которой составляет не менее 30 кг.

В ходе выполнения специальной задачи военнослужащие наведут параллельную переправу через реку Баксан. Ширина реки около 6 метров, скорость течения до 10 м/с. После военнослужащим предстоит совершить марш по маршруту поляна Азау – река Азау – Волчье логово – ущелье Гарабаши – скальный массив Терскол и выполнить седьмую специальную задачу «Навесная переправа» через реку Терскол, которая берет свое начало из одноименного ледника.

По окончании марша военнослужащим предстоит в составе подразделения совершить восхождение и скоростное восхождение на вершину горы Эльбрус.

Справочно:

Организатор конкурса – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Данные состязания проводятся с 2015 года, это шестые соревнования подряд.

В соревнованиях принимают участие команды от всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, а также войск Национальной гвардии Российской Федерации.

Торжественное закрытие состязаний состоится 4 августа.

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