28.07.2020 (09:47)

Военнослужащим высокогорных подразделений предстоит совершить десантирование и марш-бросок на северной стороне горы Эльбрус

Сегодня военнослужащие высокогорных подразделений в рамках всероссийского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» совершат десантирование с марш-броском на северной стороне горы Эльбрус и преодолеют участок маршрута: озеро (высота 3324 м) – плато Ирахиксырт (высота 2961 м) – перевал Бурунтыш (3086 м).

Десантирование будет осуществляться из вертолетов армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Экипажи вертолетов выполнят более 10 вылетов с высадкой воздушного десанта на высоте около 3,5 тыс. м.

Высокогорное подразделение в полном составе (12 человек) будет десантироваться посадочным способом из вертолета Ми-8 АМТШ. Горные стрелки выйдут в назначенный пункт сбора, расположенный на удалении до 500 м от площадки десантирования.

После десантирования группы совершат марш-бросок в условиях высокогорья с преодолением различных форм горного рельефа.

Справочно:

Организатор конкурса – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Данные состязания проводятся с 2015 года, это шестые соревнования подряд.

В соревнованиях принимают участие команды от всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, а также войск Национальной гвардии Российской Федерации.

Торжественное закрытие состязаний состоится 4 августа.

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