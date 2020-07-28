28.07.2020 (09:05)

Военнослужащие ВС РФ и Росгвардии преодолеют скальный участок местности на конкурсе «Эльбрусское кольцо - 2020»

В Кабардино-Балкарии на конкурсе «Эльбрусское кольцо-2020» военнослужащие ВС РФ и Росгвардии выполнят восьмое специальное задание «Преодоление скального участка местности».

Группы военных скалолазов организуют преодоление скального участка в районе ледника Терскол со штатным оружием и в полной экипировке, вес которой составляет не менее 30 кг. Военнослужащие преодолеют скальный участок местности на склоне протяженностью до 150 м и средним углом подъема не менее 45 градусов.

После выполнения специальной задачи личный состав в боевом порядке выдвинется к месту ночевки по маршруту: скальный массив Терскол – Ригель – перевал Терскол – ледник плато Джикаукинкез – пик Калицкого – Ледовое озеро.

Всего в соревнованиях задействовано более 150 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

Справочно:

Организатор конкурса – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Данные состязания проводятся с 2015 года, это шестые соревнования подряд.

В соревнованиях принимают участие команды от всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, а также войск Национальной гвардии Российской Федерации.

Торжественное закрытие состязаний состоится 4 августа.

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