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28.07.2020 (10:43)

Экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 смешанного авиационного соединения ЮВО выполнили полеты в стратосфере

Учебно-тренировочные полеты в стратосфере выполнили экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 из состава авиационных соединений Южного военного округа (ЮВО), которые базируются в Крыму и Краснодарском крае.

При проведении полетов летчики отработали поиск и обнаружение летательных аппаратов условного противника и ведение воздушного боя на высоте 12-15 километров.

В ходе учебных боев экипажами истребителей были выполнены элементы сложного пилотажа, в том числе «бочка», «горки» с наклоном до 60 градусов и «форсированные развороты».

По завершении тренировочных полетов летчики отработали вопросы аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту, ухода от средств поражения условного противника, а также успешно совершили посадку на условно разрушенную полосу.

Все летные упражнения выполнялись как одиночно, так и в составе пар, звеньев и групп.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Авиация , Фронтовая авиация , Южный военный округ
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